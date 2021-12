Omstreden Hongaarse puppyhandelaar lijkt alweer te zijn vertrokken uit Wijchen

WIJCHEN - Een omstreden puppyhandelaar die deze maand introk in een bedrijfspand in Wijchen , lijkt alweer te zijn vertrokken. ,,Daar heeft het alle schijn van”, aldus burgemeester Marijke van Beek.

Volledig scherm Pand van omstreden puppyhandelaar op bedrijventerrein Wijchen. © Paul Rapp

De omstreden puppyhandelaar huurde een loods aan de Cornelis Drebbelstraat in Wijchen-Oost. ,,Nadat we signalen ontvingen dat de handelaar was vertrokken, is de verhuurder van het pand samen met handhaving wezen kijken”, vertelt Van beek.

Op de locatie werd geen activiteit waargenomen. Burgemeester Van Beek spreekt daarmee voorzichtig de conclusie uit dat de handelaar is vertrokken. De handelaar - van Hongaarse komaf - is nog wel in het bezit van de sleutel van het pand.

,,We willen de ruimte nog wel van binnen zien, zodat we het definitief kunnen bevestigen. We hopen vandaag of morgen de sleutel te krijgen. Voor nu heeft het er alle schijn van dat de handelaar met de noorderzon is vetrokken.”

De handelaar wilde vanochtend niet reageren op de kwestie.

Van Lelystad naar Wijchen

De Hongaar, die onder meer handelt onder de naam ‘We love puppies’, was eerder actief in Lelystad. Daar kon hij niet blijven. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals kreeg de man op de korrel en diende een handhavingsverzoek in bij de gemeente Lelystad, die vervolgens het bedrijfspand sloot. Het handelen in honden was volgens het bestemmingsplan niet toegestaan.

Ook de gemeente Wijchen grijpt nu terug op het bestemmingsplan. ,,Dat is ook de enige manier waarop wij als gemeente dit soort activiteiten kunnen beëindigen. Het is aan de dienst van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om te constateren dat er niet ordentelijk gehandeld is. Wij hebben alleen het instrument van het bestemmingsplan”, aldus Van Beek.

Eerder heeft de gemeente een brief verzonden aan de handelaar. Daarin stond aangegeven dat de gemeente kennis had genomen van ‘ongewenste activiteiten’ die plaatsvonden op het bedrijventerrein en dat dit in strijd was met het bestemmingsplan.