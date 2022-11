Ongeluk met twee auto's in Druten: achterruit aan diggelen

Hij is nooit uitgereikt, maar dat verandert: de Erepenning van Wijchen. Nu óók voor onderne­mers

WIJCHEN - Hij lag, bij wijze van spreken, te verstoffen in een kast: de Erepenning van de gemeente Wijchen. Dit ereteken is al tientallen jaren niet uitgereikt. Daar gaat verandering in komen. De speciale penning krijgt een nieuw leven en wordt voortaan ook gegeven aan ondernemers die iets bijzonders hebben gedaan voor de gemeenschap.

24 november