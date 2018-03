Ongeluk met vrachtwagen zorgt voor file op A50 vanaf Ewijk

39 nieuwe namen completeren line-up Down the Rabbit Hole

22 maart NIJMEGEN/EWIJK - Met de toevoeging van 39 nieuw nieuwe namen is de line-up voor het driedaagse festival Down the Rabbit Hole compleet. Onder meer de Amerikaanse rockband Black Rebel Motorcycle Club en de Britse zangeres Jorja Smith komen naar recreatiegebied de Groene Heuvels, nabij Ewijk, waar het festival deze zomer voor de vijfde maal plaatsvindt.