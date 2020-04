Ook bagger vol troep in Over de Maas bij Alphen gestort

Hulplijn voor scholieren en ouders die thuis in de problemen komen

3 april NIJMEGEN - Voor leerlingen en ouders of verzorgers die in de regio Nijmegen naar het voortgezet onderwijs gaan, is een luister- en advieslijn geopend. Daarop kunnen bellers in gesprek gaan met schoolmaatschappelijk werkers als het thuis niet zo goed gaat.