Ook in Druten geven ze het op: streep door carnaval in februari

DRUTEN - Druten viert in februari geen carnaval, hebben de vijf carnavalsverenigingen uit de gemeente besloten. De onzekerheid vanwege de geldende coronamaatregelen is te groot. We balen er enorm van, laat Het Vergulde Vat uit Afferden weten.

In de zomer leek het er nog op dat er dit jaar gewoon carnaval gevierd kon worden, laten de carnavalsverenigingen in een gezamenlijke verklaring weten. ‘We zijn inmiddels ingehaald door de realiteit en concluderen dat het niet mogelijk is dat carnaval, in de vorm zoals we die kennen, gevierd kan worden. Tenzij er een wonder gebeurt.’

Het gaat om Het Vergulde Vat (Afferden), De Vrolijke Golf (Deest), De Blauwe Bok (Druten), De Streupers (Horssen) en de Torenuilen in Puiflijk.

‘Balen’

Bij het Vergulde Vat wordt enorm gebaald. Maar ‘mocht er nou onverhoopt toch nog een mogelijkheid zijn, dan gaan we er alles aan doen om een feestje te regelen! We vinden het wel heel fijn dat we dit als verenigingen, samen besloten hebben.’

Eerder deze week besloten ook de carnavalsverenigingen van Wijchen om samen een streep te zetten door carnaval in februari. Daar wordt gekeken of later dit jaar, in april, mei of juni, toch nog een soort ‘zomercarnaval’ gevierd kan worden. In Druten zijn de verenigingen zich aan het beraden of er later toch nog carnaval gevierd kan worden. ‘In welke vorm dan ook’.