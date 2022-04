Ook slachtoffer van de gaatjesborende benzinedief? ‘Doe aangifte’, zegt de politie

WIJCHEN - De politie vraagt slachtoffers van benzinediefstal om aangifte te doen. Dit nadat in Wijchen drie maal benzine werd gestolen door een gaatje in de benzinetank te boren.

Het eerste geval van deze specifieke en ook gevaarlijke ‘boormethode’ werd in maart bekend, woensdag bleken nog twee andere Wijchenaren slachtoffer. Toch is er volgens Jelmar van der Ploeg van politieteam Tweestromenland bij hen maar één zaak bekend.

De politie ziet ook geen stijging van benzinediefstal in de vier Maas en Waalse gemeenten, Heumen of Berg en Dal en dus ook niet via deze specifieke manier waarbij een gaatje wordt geboord. Of de gaatjesboorder alleen in Wijchen actief is of in meer plaatsen in de regio, is niet bekend.

,,Laat mensen vooral aangifte doen zodat we er zicht op krijgen en mogelijk een patroon kunnen zien”, zegt Van der Ploeg.

Drutense benzinedief met boormachine

Een andere zaak waarbij bekend is dat een gat in de tank werd geboord, stamt al uit 2016. Toen was er in Druten een benzinedief met boormachine actief. De meest gebruikte methode is het openbreken van de tankdop, waarna de benzine met een slang wordt weggepompt.

Benzinediefstal is van alle tijden. Toch legt de politie een link tussen de diefstal en de hoge benzineprijs. Dat doet ook de Bovag, die bovendien het gevaar van de ‘boormethode’ benadrukt. ,,De eigenaar van zo’n auto rijdt met een gat in zijn tank, dan lek je dus benzine”, aldus een woordvoerder. ,,Als de boel warm wordt of er komt een vonkje bij, staat voor je het weet de boel in de hens. Daar moet je niet aan denken.” Ook voor de dief is de diefstal niet zonder gevaar, zegt hij.

Een verdachte voor de Wijchense diefstallen is niet in beeld, zegt de politie. Een opsporingsonderzoek komt er ook niet vanzelf. Daar wordt pas toe besloten als er een aangifte is gedaan.