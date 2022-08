Op Drutens gaybrapad wappert iedere dag de regenboogvlag

column Je wilt toch zeker 24 uur per dag weten of je hart nog klopt

Mijn eerste was een Timex. Gekregen voor, ik weet niet meer; mijn twaalfde verjaardag of mijn Plechtige Communie, die je toen in de zesde klas lagere school deed. Dus in mijn geval ook bijna met twaalf jaar.

4 augustus