Op het kerkhof zegt ze uit het niets: ‘Jezus ligt hier ook’

DTRH profiteert van campagne: straks misschien toch genoeg personeel

BEUNINGEN - De campagne festivalbanen.nl werpt haar vruchten af voor Down The Rabbit Hole (DTRH) in Beuningen. Het enorme personeelstekort dat ontstond door de coronacrisis, is langzaam aan het slinken. ,,Het kost meer moeite, maar het gaat lukken.”

12 mei