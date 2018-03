Oplichter doet zich op WhatsApp voor als Romy en probeert vader geld afhandig te maken

Haar vader, die een eigen bedrijf heeft, was die middag gewoon aan het werk toen hij een appje ontving. Zogenaamd van zijn dochter die liet weten een nieuw telefoonnummer te hebben. Daarna volgde een verzoek of hij haar wilde helpen.

Ze zou bezig zijn een paar rekeningen over te maken waar ze niet mee kon wachten, en had even wat geld nodig. Of hij snel wat kon overmaken.

Niet ingetrapt

Volledig scherm © Thinkstock ,,Gelukkig is mijn vader er niet ingetrapt’’, zegt de Beuningse. ,,Hij heeft geen geld overgemaakt. Hij vond het gelijk al vreemd omdat het om hoge bedragen ging. Honderden euro's. En hij was heel druk, dus had er ook geen tijd voor.’’ Haar vader liet weten dat ze dan maar even moest bellen. Daarna hoorde hij niets meer.



,,Het gaat waarschijnlijk om een prepaid nummer’’, zegt Boerboom. ,,Iemand uit mijn klas heeft geprobeerd het te bellen, maar dan wordt er niet opgenomen. Ook is het nummer gesignaleerd bij een vergelijkbare fraude. Waarschijnlijk gebruiken ze zo'n nummer een tijdje en proberen verschillende mensen op te lichten. Daarna wisselen ze weer van nummer.’’

Waarschuwing

Boerboom had het incident gedeeld via Facebook, om anderen te waarschuwen. Maar inmiddels heeft ze de post er ook weer afgehaald. ,,Het was al zo vaak gedeeld, meer dan duizend keer. Ik vond het wel genoeg, ben er een beetje klaar mee. Ik vind het ook een beetje eng.’’

Het zit haar ook niet lekker hoe makkelijk foto's van sociale media voor zoiets gebruikt kunnen worden. ,,Ik heb meteen mijn account op Facebook beter afgeschermd en er allerlei foto's afgehaald.’’

Politie

Ze heeft contact gelegd met de politie. ,,Ik weet nog niet of ze hier iets mee kunnen, misschien is het geen zaak omdat er geen geld is overgemaakt. Maar ik hoop toch dat ze er onderzoek naar kunnen doen. Om te voorkomen dat anderen er slachtoffer van worden.’’