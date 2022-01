Oproep Druten aan Den Haag: verruim zo snel mogelijk coronamaatregelen

update Urenlang geen treinver­keer tussen Nijmegen en Den Bosch na incident op het spoor bij Wijchen

WIJCHEN - Op het spoor tussen Celsiusstraat en de Buys Ballostraat in Wijchen heeft dinsdag begin van de middag (12.15 uur) een incident plaatsgevonden. Daarbij is een persoon aangereden. Urenlang was er geen treinverkeer mogelijk na het incident. Inmiddels rijden de treinen weer volgens dienstregeling.

11 januari