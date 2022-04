Oproep | Heb jij ervaringen met zorgbedrijf Shelterzorg?

In de Wijchense politiek zijn vragen gesteld over de hoge winsten die het bedrijf gemaakt heeft. Ook hebben we gesproken met mensen die klachten hebben over de kwaliteit van de zorg.



Om een goed en eerlijk beeld te krijgen zouden we graag in contact komen met mensen die als cliënt bij Shelterzorg gewoond hebben, bijvoorbeeld in een van de gezinshuizen De Parel, Chananja (beide in Balgoij), Rustpunt, Dior (beide in Wijchen) of in De Zandroos (time out en 18-plussers). We zijn benieuwd naar alle ervaringen.