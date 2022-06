Oproep Wijchen vindt gehoor: bewoners met problemen zonnepanelen melden zich

De gemeente Wijchen besloot de oproep te doen mede na een bezoek van wethouder Bea Schouten begin mei aan De Lingert, een buurt in Wijchen-Zuid waar meerdere bewoners last hebben van uitvallende zonnepanelen. Ze nodigden de wethouder uit langs te komen en hun verhaal te horen.

Ze zijn niet de enigen in Wijchen. Ook voor de stroom van veel andere bewoners met zonnepanelen is geen ruimte op het netwerk. De kabels zitten vol, de zonnepanelen schakelen regelmatig automatisch uit. Dan valt er geen stroom meer op te wekken, laat staan terug te geven aan het elektriciteitsnetwerk, en staat de energiemeter minder snel op nul. En dat in een tijd dat energie peperduur is.

Ene wijk meer last dan de andere

De wethouder werd tijdens haar bezoek verrast door het aantal bewoners van De Lingert dat haar stond op te wachten. Ze had geen idee van de grootte van het probleem. Daar is door de reacties op de oproep verandering in gekomen.

Quote Er zitten ongeveer 130 aansluitin­gen op een kabel. Zit je aan het begin, dan heb je nog geen last, zit je verderop dan kun je wel last hebben Sjef Michels, Gemeente Wijchen

Sjef Michels, die zich binnen de gemeente Wijchen bezighoudt met energie en duurzaamheid, vergezelde Schouten in mei. ,,We zien een aantal clusters, wijken waar meerdere huizen last hebben van uitvallende zonnepanelen. De Lingert, een deel van Saltshof, de 33ste straat”, zegt Michels. Hij heeft regelmatig contact met Liander over onder andere de netcapaciteit in Wijchen en het uitbreiden van kabels en verdeelstations. ,,Er zitten ongeveer 130 aansluitingen op een kabel. Zit je aan het begin, dan heb je nog geen last, zit je verderop, dan kun je wel last hebben.”

Schouten beloofde in mei ook contact op te nemen met netbeheerder Liander en druk uit te oefenen om zo uitbreidingen van het netwerk in en rondom Wijchen naar voren te halen. Dat lijkt te werken. De gemeente vraagt de bewoners hun probleem niet alleen aan haar door te geven, maar ook aan Liander. Michels: ,,Zo krijgt Liander ook een beter beeld van de lokale situatie in Wijchen.” Ze zijn al aan de slag gegaan in de wijk De Weertjes, weet hij. ,,De Lingert is in het derde of vierde kwartaal ingepland en de 33ste straat in week 45, meen ik.” Het zijn locaties waar de kabels worden uitgebreid.

Michels sluit de inzet van buurtbatterijen, waar de gemeente Wijchen eerder nog wat terughoudend in was, inmiddels niet uit. ,,Je zou er een op een kabel in de wijk kunnen plaatsen. Daar gaan we in overleg met Liander naar kijken. Het is heel belangrijk bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.”