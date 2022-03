Opschoondag? Voor Wijchense Marjan Trum is het iedere week een paar keer opschoondag

UPDATE Stemmen in Wijchen: in Jeugdhuis Woezik loopt het op de eerste dag al goed door

WIJCHEN/BEUNINGEN/DRUTEN - Voor het eerst al op maandag naar de stembus voor de gemeenteraad. De kop is eraf in Wijchen, halverwege de middag hadden in Jeugdhuis Woezik al ruim 250 kiezers hun stem uitgebracht.

14 maart