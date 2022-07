Oud-wethouder Loermans nieuwe rector Pax Christi College in Druten

Loermans was 8 jaar wethouder en locoburgemeester van de gemeente Wijchen, totdat er dit jaar een nieuw college werd geïnstalleerd. Hij had in die tijd onder andere onderwijs in portefeuille. Zijn wortels liggen ook in dat werkveld. Voor zijn wethouderschap was hij directeur van basisschool de Boskriek en locatieleider (V)SO van scholencombinatie De Radar. Hij startte zijn loopbaan bij jeugdinrichting De Hunnerberg in Nijmegen.