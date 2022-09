Over de Maas: praatje met de staatssecretaris stemt Maas en Walers tevreden

Nieuw leven voor muziekkoe­pel met ‘uitsteken­de akoestiek’ in Winssen

WINSSEN/EWIJK - Er komt nieuw leven in de muziekkoepel in het hart van Winssen. Een groep Winssenaren vormt een stichting die zorgt voor fondsenwerving, restauratie en programmering in het bouwwerk uit de jaren vijftig.

15 september