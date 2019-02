Pastoor blijft bij omstreden homokerstpreek

De pastoor blijft bij zijn woorden. Want, schrijft hij, ‘zoals er regels zijn in iedere club, vereniging en in de samenleving zo zijn er ook richtlijnen of regels in onze kerk. En zonder verkeersregels verandert ook het verkeer in een chaos met vele ongelukken.’



Als de tijdgeest ingaat tegen het katholieke geloof en mensen daarmee ‘misleidt’, dan moet het geloof volharden in zijn regels, vindt Massaer. ‘Niet met alles wat er leeft in de samenleving kan de kerk instemmen, ook al wordt dit als een verworven recht beschouwd.’ De katholieke kerk bepaalt volgens de in Dreumel woonachtige priester wat moreel juist is.