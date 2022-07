Pastorie Wamel in de steigers: Kerkhof binnenkort weer toegankelijk

WAMEL - Nabestaanden kunnen over een paar weken hun overleden dierbaren weer bezoeken op het kerkhof van Wamel. Na de brand in de pastorie van de H. Victorkerk begin juni , werd de begraafplaats in verband met instortingsgevaar gesloten. Een steiger moet nu zorgen voor stabiliteit van de pastorie zodat het kerkhof en de naastgelegen doorgaande weg weer toegankelijk worden.

Dinsdagavond 7 juni brak er brand uit in de pastorie, de vlammen waren tot in de wijde omtrek te zien. Het gebouw brandde grotendeels af. In de pastorie huisde Stichting At Home, een kleinschalige woonvoorziening voor jonge volwassenen met een verstandelijke beperking. De drie bewoners en hun begeleider konden op tijd en ongeschonden wegkomen. De bewoners hebben inmiddels een andere woonplek gevonden.

Hekken vanwege instortingsgevaar

De pastorie, de kerkhof en de weg erlangs werden met hekken afgezet in verband met instortingsgevaar. Zodra er toestemming kwam van de gemeente, gaf het parochiebestuur opdracht aan een aannemer om een steiger rond de pastorie te bouwen om zo te zorgen voor een veilige omgeving van het gebouw.

De bouw van de steiger is donderdag begonnen. Ben Janssen van de Sint Christoffel parochie waartoe de H. Victorkerk in Wamel behoort, is daar blij mee: ,,Mensen kwamen naar me toe om te vragen wanneer ze weer op de begraafplaats mochten.”

Ballastblokken voor de balans

Dré van Dinther is de aannemer die de opdracht kreeg voor de bouw van de steiger. Hij is bewust zo snel mogelijk met de werkzaamheden begonnen, ondanks zijn volle agenda. ,,We weten hoe belangrijk de kerk en de begraafplaats voor de mensen is.” De buitenmuren van de pastorie worden aan de steiger vastgemaakt. ,,En onderaan de steiger plaatsen we ballastblokken, voor de balans.”

Bouw steiger rondom de pastorie die begin juni uitbrandde.

De klus duurt ‘een paar weken’, denkt Van Dinther. Dan is de pastorie stabiel en de omgeving veilig en kunnen ook experts naar binnen om de exacte schade op te nemen.

Herbouwen pastorie

Of de pastorie herbouwd gaat worden, is de vraag. Dat zou de parochie volgens bestuurder Jan de Leeuw wel graag willen. ,,Het is afwachten wat de uitslag van de onderzoeken zijn. Dan kijken we wat er mogelijk is. We zijn verzekerd.”

Het gebouw stamt uit 1878 en is zelfs ouder dan de kerk, die in 1954 is gebouwd, nadat de oorspronkelijke kerk in de Tweede Wereldoorlog kapotgeschoten was.

De schade aan het dak van de sacristie, het deel tussen de kerk en de pastorie, is al hersteld. De kerk bleef onbeschadigd. De Leeuw hoopt dat de vieringen over ongeveer een maand weer kunnen beginnen.

Wat de brand in de pastorie heeft veroorzaakt, is een raadsel, maar ‘er zijn geen aanknopingspunten voor brandstichting’, laat een politiewoordvoerder weten. Het onderzoek is inmiddels gesloten.