Made in Wamel: Pinguïns in duikvlucht aan twintig kilometer visdraad

Hobby-tuinier

De keuze voor uitsluitend uien als luchtbellen was vanwege de planning. ,,Eerder wilden we bloemkoolroosjes gebruiken, maar die komen vandaag pas binnen. Met het rijgen van de uien konden we twee weken geleden al beginnen.’’



Om de pinguïns 'in te kleuren' gebruikt Zwaan allerlei bijzondere groente-en fruitsoorten zoals paarse sperziebonen, Thaise aubergines en langwerpige pruimen, 'kwetsen'. Voor het fruit is de corsoclub afhankelijk van groothandels, maar ook van lokale kwekers en particulieren die hun producten graag delen. ,,Zo was er een enthousiaste hobby-tuinier met mooie gele cherrytomaatjes die zijn hele struik heeft leeggehaald voor ons.’’



Het innovatieve plan van Zwaan vergde meer planning dan gewoonlijk, want met deze constructie moest de club 'opnieuw het wiel uitvinden.' Het idee werd in maart gepresenteerd, en in april maakte de lasploeg het frame. Vanaf augustus staat het frame in de loods en is de club begonnen met de bouw. ,,Toen was ik er al iedere avond te vinden.’’ Maar de laatste twee weken neemt Zwaan ook vrij van zijn werk als etaleur bij de H&M zodat hij op 'corsovakantie' kan.