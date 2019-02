Polenpark al voor groot deel volgestroomd

,,We zitten in een overgangsfase. De huisjes die vrijkomen, verhuren we niet meer aan toeristen. Uiteindelijk komen er in vijftig huisjes arbeidsmigranten. Een paar huisjeseigenaren hebben bezwaar en gaan waarschijnlijk niet mee in ons plan.” Van der Weerden schat in dat daarnaast zeker tachtig huisjes van particulieren - die op eigen gelegenheid hun bungalow verhuren - buitenlandse werknemers als huurder hebben. Daarmee is De Groene Heuvels in de praktijk grotendeels een ‘Polenpark’ geworden.