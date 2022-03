Politici staren je aan vanaf een lantaarnpaal. Soms geslaagd, soms minder geslaagd: ‘Mijn mond valt ervan open’

Internatio­na­le Vrouwendag? Niet in de Drutense politiek

DRUTEN - De Drutense gemeentepolitiek kreeg ruim een jaar geleden de twijfelachtige eer om in het vakblad Binnenlands Bestuur besproken te worden. Twijfelachtig? Ja, want het nieuws was dat Druten een van de zeven gemeenten in Nederland is die nog nooit een vrouwelijke wethouder heeft gehad.

11:04