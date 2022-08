Politie en ambulance rukken uit voor ‘overval’ in Wijchen

,,We zijn nog aan het onderzoeken wat daar precies is gebeurd", laat een woordvoerder van de politie weten. ,,Het staat in elk geval niet vast dat het met zekerheid een overval is geweest, hoewel dat wel de melding was. We houden alle scenario’s nog open.



,,De bewoner is nog wel door ambulancepersoneel gecontroleerd. We doen in elk geval verder onderzoek en kijken waar mogelijk camerabeelden uit. Als er nog mensen zijn die iets hebben gezien of gehoord in de omgeving of mogelijk beelden hebben, dan horen we graag van ze.” Niemand hoefde in het ziekenhuis te worden behandeld.