Politie flyert tegen Maas en Waalse agro-terreur

In de tekst worden burgers nadrukkelijk opgeroepen zich direct te melden als ze verdachte situaties zien of hebben gezien. ,Het vernielen van allerlei gewassen veroorzaakt veel onrust en daarom nemen wij de zaak hoog op', schrijft de politie. Hoeveel exemplaren van de flyer worden verspreid - en of dat huis-aan-huis in de regio gebeurt - kon vandaag nog niet gezegd worden. Mochten er geen tips binnenkomen, dan overweegt de politie van de Maas en Waalse agriterreur een item te maken in het regionale tv-opsporingsprogramma 'Bureau Gld'.

2.500 Fruitboompjes

Donderdagochtend ontdekte een fruitteler in het open gebied tussen Altforst en Maasbommel dat op een perceel van iets meer dan 1 hectare maar liefst 2.500 boompjes waren omgezaagd. In april en juni werden in Boven-Leeuwen en Horssen - allebei een kilometer of 4 verderop - ook al fruitboompjes omgelegd. Toen ging het om respectievelijk 230 en 320 exemplaren. En deze maand waren er nog zeven gevallen van agriterreur, waarbij spijkers of stalen pijpen in oogstrijpe mais werden verborgen en dekzeilen van kuilvoer zijn opengesneden.