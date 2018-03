Politie pakt beschonken bestuurder die brandende auto achterliet in Wijchen

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 21.50 uur. De auto kwam met de wielen in de berm terecht, voordat die de lantaarnpaal en de boom raakte. De wagen brandde volledig uit en moest door een bergingsbedrijf worden weggesleept.



Met hulp van een getuige kon de politie de gevluchte bestuurder na enige tijd vinden en aanhouden. De man bleek onder invloed van alcohol. Op het bureau blies hij bij een alcoholtest 615 Ugl, waar een maximum van 220 Ugl is toegestaan.



Het rijbewijs van de Wijchenaar is in beslag genomen en hij is inmiddels overgedragen aan de politie in Uden. Hij wordt er namelijk ook van verdacht een vernieling te hebben aangericht in die plaats.