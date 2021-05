Politie stuit toevallig op geheime ruimte onder loods in Wijchen

Beuningen krijgt met hoogbouw ‘vleugje stad’, gemeente wil groeien

27 mei BEUNINGEN - De verdeling van tweeduizend nog te bouwen woningen in de vier kernen van gemeente Beuningen is in grote lijnen bekend. Het gebied tussen Van Heemstraweg en de snelwegen A73 en A50 wordt op enkele groene ruimtes na volgebouwd. Voor Ewijk, en de ruimte tussen Beuningen en Weurt is hoogbouw gepland.