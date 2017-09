Politie zoekt getuigen van dodelijke aanrijding hardloopster (22) in Niftrik

Saamhorigheid in een bijna leeg gemeentehuis

27 september WIJCHEN - ,,Welkom in het gemeentehuis'', zegt Kay Duits (19) lachend als hij handmatig de schuifdeuren van het voormalige Wijchense gemeentekantoor opent. Duits is een van de veertien mensen die antikraak wonen in het enorme gebouw.