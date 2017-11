Schoorsteenveger krijgt het jaarlijks drukker: wachttijd nu vier maanden

Het effect van de groeiende populariteit van thuis stoken met hout of pelletkorrels. ,,Mensen zoeken alternatieven voor het gas om de woning te verwarmen. Dan is de aanschaf van zo'n kachel het eenvoudigst; een stuk makkelijker dan bijvoorbeeld aardwarmte of warmtewisselaar.’’ Haan is gevestigd in Millingen, maar heeft ook in Maas en Waal 'een paar duizend huishoudens' als klant.



Ook de houtverkopers varen wel bij het toegenomen aantal kachels in de woonkamers. ,,Ik verkoop dit seizoen zo'n 300 kuub gedroogd hout. Volgend jaar hoop ik dat te verdubbelen’’, zegt Lard Goossens. Hij is aan zijn vijfde jaar als houtverkoper in Wijchen bezig. ,,Ik denk dat de helft van m'n klanten het doet om de gasrekening te drukken; maar de andere helft alleen maar vanwege sfeer en gezelligheid in huis.’’