Puiflijk krijgt speciale behandeling van nieuwe coalitie Druten

Heeft de ene verslaafde de andere een fikse bijtwond toege­bracht? ‘Ik heb bijna geen tanden!’

WIJCHEN – Zijn huisgenoot zat ’s ochtends al aan het bier en hij zei er iets van. Het volgende moment werd hij in een wurggreep genomen. Even later pakte de huisgenoot een mes van tafel en sloeg hem met het mes in de hand. Hij vluchtte naar buiten, struikelde, viel en werd liggend op de grond tegen zijn hoofd geschopt.

21 mei