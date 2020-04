Raad van State: minister moet snel reageren op handhavingsverzoek granulietstort Over de Maas

De gemeente eiste dat het storten van granuliet in zandwinplas Over de Maas bij Dreumel stopt. West Maas en Waal stapte naar de hoogste bestuursrechter omdat VVD-minister Van Nieuwenhuizen niet reageerde op haar handhavingsverzoek. Lees hier in ons dossier alles over granulietstort.

Onrust

In West Maas en Waal ontstond de afgelopen tijd onrust over het storten van granuliet. Volgens ontzanderscombinatie Nederzand gaat het momenteel om drie scheepsladingen per week.



Het materiaal is volgens de gemeente niet veilig omdat er acrylamide uit zou kunnen vrijkomen, een stof die schadelijk is voor mens en milieu. Deze zou mogelijk kankerverwekkend zijn.