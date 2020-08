Rattenman Frans Strik: ‘Ik ving in mijn tuin de ene na de andere rat, tot aan de 25ste toe’

Het begon allemaal met een klacht van de buurvrouw: ze had overlast van muizen. Frans Strik: ,,Er bestaat een simpele regel. Als er muizen zitten, dan zijn er geen ratten. En andersom.” Twee jaar geleden had hij het er weer over met de achterbuurman. Strik: ,,We hebben al een tijd geen muizen meer gezien, maar in ruil daarvoor is er nu een ware rattenplaag.”