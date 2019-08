Ricardo Brouwer komt deze week rond van 50 euro: ‘Ik ben aan het denken gezet, het is geen toneelstukje’

Een rondje lopen door de Afferdense en Deestse Waarden kan, maar dan wel struinend

7:11 DEEST/AFFERDEN - Het is een vraag van veel wandelaars in de gemeente Druten en omgeving: kan je nog een rondje lopen door de Afferdense en Deestse Waarden nu dat gebied is heringericht met een kilometerslange nevengeul erdoorheen?