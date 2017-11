Romana (9) redde opa's leven net op tijd: 'Ik bescherm hem altijd'

Maandagmiddag kwam burgemeester Hans Verheijen die persoonlijk bij opa thuis aan Romana overhandigen. Het is de Dag van de Rechten van het Kind, vandaar.



Afgelopen mei was het meisje bij opa en oma, ook in Wijchen, aan het logeren, toen opa plotseling onwel werd. Opa leidt aan een longziekte en was net terug uit het ziekenhuis toen hij ziek werd door een foute mix van medicijnen. Terwijl oma hem in paniek probeerde bij kennis te houden, had Romana de tegenwoordigheid van geest 112 te bellen.



Dat had geen vijf minuten later moeten gebeuren, bleek later in het ziekenhuis, waar de dokters met een infuus en andere medicijnen net op tijd opa's leven redden.