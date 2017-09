Romeinen en complete schepen uit Alphense en Dreumelse klei

video Gesneuveld scheepswrak uit Maas herleeft in 3D-print

12:46 DREUMEL - Van één van de scheepswrakken die in stukken is opgebaggerd in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel, is met behulp van een 3D-printer een reconstructie gemaakt. ,,Dat kan tegenwoordig’’, vertelt een trotse archeoloog Nils Kerkhoven.