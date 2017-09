Volhouden bij milieudelict: flinke boetes voor afval dumpen in Druten

De eerste verdachte is een nu 23-jarige Wijchenaar, die destijds een postadres bij een vriend in Boven-Leeuwen had. Zijn naam was gevonden in een plastic zak, die lag in de berm van de Waaldijk nabij de nieuwbouwwijk Tichellande. Toen hij na enige tijd was opgespoord en door de politie gebeld werd, gaf hij aan dat zijn maat de post zou doorsturen en tevens niks wist van afvaldumpen. De boete van 370 euro betaalde hij ook niet, bij de zitting was hij ook afwezig. De Wijchenaar heeft in het verleden werkstraf en boetes gehad voor drugsdelicten, bedreiging en verkeersovertredingen. ,,Het lijkt er op dat hij zijn leven niet op orde heeft", vond de rechter gisteren. ,,En dat hij geen enkele reactie geeft en ook geen verweer komt voeren, is ook niet in zijn voordeel." Maar gezien de jonge leeftijd van de verdachte matige de rechter de straf: de helft van de 370 euro wordt voorwaardelijk, de andere helft moet hij afrekenen. Zo niet, dan volgt drie dagen celstraf.