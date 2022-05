Ronald Thoonen wethouder in Druten, naast Willy Brink en Gérard de Wildt

Personeel rioolzuive­ring loopt kans op geïrriteer­de ogen en slijmvlie­zen, vanwege uitstoot schadelij­ke stof

De installaties voor rioolzuivering in Weurt, Ede en Etten stoten een schadelijke stof uit die tot nog toe nooit is gemeten. Medewerkers kunnen er geïrriteerde slijmvliezen en ogen van krijgen, maar hun gezondheid en die van omwonenden zou niet in het geding zijn. De uitstoot moet van de provincie Gelderland wel omlaag.

18 mei