Schaatsen kan weer. Beuningen On Ice gaat definitief door

Beuningen On Ice kan niet naar sportpark Ooigraaf, vraag is of geschikte plek gevonden wordt

BEUNINGEN - De door corona uitgestelde tiende editie van schaatsfestijn Beuningen On Ice kan dit jaar niet plaatsvinden op sportpark De Ooigraaf, zegt organisator Mark van Loveren. Het is de vraag of een geschikte plek wordt gevonden.

25 mei