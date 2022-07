Schippers: belang veerpont onderschat, subsidie blijft nodig

aan de slag Verslagge­ver Danique helpt krantenbe­zor­ger Rolf (70): ‘Om 02.00 uur staat de koffie al klaar’

Het personeelstekort in Nederland loopt de spuigaten uit. De ene na de andere vacature verschijnt online. Verslaggever Danique de Breet loopt deze zomer mee, daar waar de nood het hoogst is. Vandaag in aflevering 3: kranten bezorgen.

27 juli