Sjef van Elk verkent de Burense coalitie

Van Elk is door de grootste politieke partij Gemeentebelangen Buren naar voren geschoven als verkenner. Met steun van de andere politieke partijen onderzoekt Van Elk de komende periode welke mogelijkheden er zijn om tot een college te komen dat kan steunen op een prettige samenwerking met de raad.



Dit onderzoek bestaat uit gesprekken met alle politieke partijen om inzicht te krijgen in de belangrijkste doelen voor de komende bestuursperiode. Van Elk bekijkt welke partijen de bereidheid hebben tot samenwerken en wat tot de meest succesvolle samenwerking leidt. Zijn opdracht is ‘zakelijk en objectief’ zijn indrukken weer te geven en toe te lichten tijdens een openbare bijeenkomst.



Van Elk is tussen 2001 en 2020 diverse malen wethouder geweest in Druten en is in 2003 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. In 2020 gaf hij, toen hij 65 jaar werd, het stokje als wethouder door aan Gérard de Wildt.