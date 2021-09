Slapeloos voor de klinknageltest: als de ketels beschadigd zijn kan stoomgemaal Appeltern sluiten

Geparkeer­de Audi in Beuningen in brand gestoken: politie onderzoekt toedracht

30 augustus BEUNINGEN - Aan de Tempelstraat in Beuningen is in de nacht van zondag op maandag rond 00.30 uur een geparkeerde Audi in brand gestoken. De brandweer werd gebeld door de buren die het vuur opmerkten.