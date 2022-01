Smeekbede aan veerlieden en bestuur om tot elkaar te komen: ‘Het is triest verhaal voor onze inwoners’

update Gratis over en weer op de Maasveren als protest, personeel zegt vertrouwen in bestuur op

Het personeel van de Maasveren heeft maandagavond het vertrouwen in het bestuur opgezegd. In een brief aan de raad van toezicht schrijven de schippers dat er ‘totaal geen respect’ is naar het personeel. Het bestuur heeft zijn best gedaan, maar is niet in staat gebleken om op ‘een gelijkwaardige basis’ te onderhandelen met het personeel.

24 januari