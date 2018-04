Snel 'legaal' naakt op De Berendonck

Hoe oorlogsheld Jan Walraven de plek in nam van arbeiders die gefusilleerd zouden worden

9:11 BENEDEN-LEEUWEN - Meubelfabrikant Jan Walraven nam in de April-meistaking van 1943 de plaats in van arbeiders die zouden worden gefusilleerd. Met de rozenkrans in de hand leverde hij zichzelf over aan de Duitse bezetter. Een held was geboren. En een mythe. De mythe Jan Walraven.