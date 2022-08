Sportcomplex Gelenberg Druten een miljoen duurder door prijsexplosie

Priester­koor van verdwenen kerk in Balgoij weer zichtbaar gemaakt

BALGOIJ - Eigenlijk had heemkundekring Pagus Balgoye het liefst de spade in de grond gezet bij de Oude Toren in Balgoij. De kring wilde de fundamenten van de eeuwenoude kerk die hier ooit stond archeologisch onderzoeken. Dat was te duur. Maar de contouren van het priesterkoor van de verdwenen kerk zijn wel weer zichtbaar.

24 augustus