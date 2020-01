Stakende leraren Maas en Waal kunnen fluiten naar loon

Scholenkoepel Groeisaam, waaronder 23 basisscholen in Druten, Beuningen en omstreken vallen, betaalt geen loon aan juffen en meesters die de barricaden opgaan. Welke scholen toch meedoen aan de staking, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er in ieder geval 7 van de 23 scholen open blijven en dus niet meedoen.



De leerkrachten die in dienst zijn bij Kans en Kleur (veertien basisscholen in Wijchen), krijgen wel betaald, mits ze actief actievoeren. Op die scholen wordt beide dagen gestaakt. Ondanks dat ze op dit moment nog weinig merken van het lerarentekort, wat voor veel andere scholen een reden is voor het staken, willen ze meedoen om te laten merken dat ze solidair zijn aan hun collega's.