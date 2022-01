Stakende Maasveermannen varen tóch: ‘Examenleerlingen mogen niet de dupe zijn’

Water­kracht­cen­tra­le in Maas moet vaker uit om trekkende paling en zalm te redden van wisse dood

ALPHEN - Het aantal vissen dat wordt vermalen in de waterkrachtcentrale in de Maas bij Alphen, moet flink omlaag. Dat staat in de nieuwe vergunning die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de centrale heeft opgesteld.

