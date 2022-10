’t Veerhuis in Wamel wordt opvang Oekraïense vluchtelingen

BENEDEN-LEEUWEN - Er komen Oekraïense vluchtelingen in ’t Veerhuis in Wamel. Het voormalig hotel en restaurant dat in 2021 failliet ging, moet daarvoor eerst kort worden verbouwd. De Oekraïners die nu in een deel van Huize Henricus zitten, zullen er uiterlijk half januari naartoe verhuizen.

Zorggroep Maas en Waal laat dit oude verpleeghuis namelijk ombouwen tot een complex met 22 appartementen. De aannemer gaat hier op 1 februari mee starten. Er woonde sinds 2017 al niemand meer in Huize Henricus. Sinds half mei wonen er 43 Oekraïners.

De gemeente West Maas en Waal zocht met het wegvallen van deze opvanglocatie naar een nieuwe plek omdat ‘de oorlog in de Oekraïne nog steeds bezig is en een einde niet in zicht lijkt’, laat ze weten. ‘De toestroom van Oekraïense vluchtelingen gaat door.’

Uitbreiding Yasemin

Hotel Yasemin aan de Woerdsestraat in Altforst gaat daarom tevens uitbreiden en blijft een half jaar langer in gebruik als opvanglocatie. Op de eerste verdieping wonen 53 Oekraïense vluchtelingen. De begane grond stond leeg, daar worden nu extra kamers gemaakt én een recreatieruimte. Het totaal aantal mensen dat kan worden opgevangen in Yasemin komt dan op 75.

De eigenaar van het pand in Altforst, Levent Karahan, wil er uiteindelijk een woon-zorgcomplex voor ouderen van maken. Die aanvraag is nog bij de gemeente in behandeling. Karahan had er eerder een bedrijf dat grote bruiloftsfeesten organiseerde. Dat kwam in zwaar weer door de coronacrisis. In april 2021 stopte hij er definitief mee.

118 plus 77

Sinds half mei van dit jaar vangt de gemeente gevluchte Oekraïners op. Op dit moment zijn dat er 96. Na de uitbreiding in Altforst komt dat aantal op 118. Daarnaast bieden particulieren in de gemeente plek aan nog eens 77 Oekraïners.

De gemeente West Maas en Waal heeft zich ook gebogen over de huisvesting van statushouders, vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne, die een verblijfsvergunning hebben. Iedere gemeente krijgt van het Rijk de opdracht om een aantal van deze statushouders passende woonruimte te bieden. Voor West Maas en Waal zijn dat er voor dit jaar 33. Een woordvoerder laat weten dat dit lukt.

Woningen voor statushouders

In 2023 moeten dat er meer worden, ongeveer 60 tot 75 procent meer ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022, schrijft het Rijk de gemeente voor. West Maas en Waal denkt hierbij aan het neerzetten van tijdelijke woningen. In welke dorpen is nog niet bekend. ‘De opzet is om in deze woningen gecombineerde huisvesting aan te bieden voor statushouders, spoedzoekers en overige woningzoekenden’, aldus de gemeente.

De acht dorpen in de gemeente West Maas en Waal tellen samen in totaal ruim 19.600 inwoners.