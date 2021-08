Tbs dader schoonmoedermoord verlengd, verdachte krijgt ‘moordneigingen van die klotemedicatie’

ARNHEM - De tbs met dwangverpleging voor Eindhovenaar Marcus J. die op 16 juli 2016 zijn schoonmoeder in Maasbommel met een mes doodde, wordt verlengd. De vraag is of dat met minimaal één of met minimaal twee jaar zal zijn.

Hij kreeg de tbs opgelegd door het gerechtshof in Arnhem in 2017 nadat hij zijn schoonmoeder had doodgestoken. Het Hof bepaalde eerder dat hij ontoerekeningsvatbaar was.

‘Tbs afschaffen’

Vrijdag was er in Arnhem een rechtszaak over de kwestie van verlenging. Hoe hij de tbs ervoer wilde de rechter weten van J. ,,Een hel is het. Tbs moeten jullie afschaffen. Ik volg de therapie en neem die troep (de medicatie, PD). Ik ben het helemaal zat. Ik mag mijn celletje uit en dan krijg ik weer twee jaar verlenging.”

Quote Het risico op recidive wordt door de deskundi­gen als matig tot hoog ingeschat Officier van justitie

Twee deskundigen en vertegenwoordiger van de tbs-kliniek kwamen tot enigszins uiteenlopende conclusies. Een psychiater die de Eindhovenaar had beoordeeld, vond dat er pas over twee jaar moet worden bezien of er sprake kan zijn van beëindiging van de tbs. Datzelfde vond de vertegenwoordiger van de tbs-kliniek. Een onafhankelijke psycholoog opende, met veel slagen om de arm, de mogelijkheid voor het opnieuw bekijken van de zaak over een jaar.

‘Over een jaar zien waar we staan’

Dat laatste bepleitte ook de advocaat van Marcus J. ,,Als hij weer stabiel is tegen die tijd dan kán het goed gaan, lees ik in de psychologische rapportage. Dan wil ik over een jaar wel zien waar we dan staan.” De rechter zou volgens de raadsman door de termijn van één jaar de dader niet alleen meer perspectief bieden maar zelfs helpen om beter te worden en zich daarvoor in te spannen.

Quote Nu krijgt hij dwangmedi­ca­tie. ,,Daar krijg ik moordnei­gin­gen van, van die klotemedi­ca­tie. Marcus J.

De officier van justitie bleef bij haar eis van twee jaar verlenging. ,,Het risico op recidive wordt door de deskundigen als matig tot hoog ingeschat. Perspectief bieden is heel belangrijk. Maar het is realistischer om twee jaar te kiezen.” Dan is er wellicht te praten over beëindiging van de tbs. Maar zeker is dat niet.

Gestopt met medicijnen

De Eindhovenaar stond er een jaar geleden beter voor dan nu. Toen had hij zicht op een resocialisatietraject. Daarna stopte hij met zijn medicijngebruik, raakte in een depressie en werd agressief en psychotisch. Het resulteerde in langdurig verblijf in de isoleercel. Nu krijgt hij dwangmedicatie. ,,Daar krijg ik moordneigingen van, van die klotemedicatie.” Toch zegt hij zich nu neer te leggen bij medicijngebruik. ,,Ik zat tien maanden in isolatie, ik ben er pas een week weer uit. Ik voel me nu beter in de isoleer dan erbuiten.”



De rechter doet over twee weken uitspraak.