Tent Oktoberfeesten omgewaaid

De meeste miljonairs wonen in Mook en Sint Anthonis

12 september NIJMEGEN - De allerrijksten in de regio Nijmegen wonen in Sint Anthonis en Mook en Middelaar. In de gemeente Sint Anthonis is liefst 4,1 procent van de inwoners miljonair. In Mook en Middelaar heeft 2,7 procent van de inwoners een vermogen van een miljoen of meer.