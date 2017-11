Papegaaiachtige tien jaar na uitbraak papegaaienziekte terug in Weurt

WEURT - Voor het eerst sinds de grootschalige uitbraak van papegaaienziekte in 2007 is er weer een papegaaiachtige vogel te zien op de vogelshow in Weurt. De bezorgdheid is na tien jaar voldoende gezakt, zegt de Gerard de Wildt, voorzitter van de Vogelvrienden Weurt.

Jarenlang was er geen papegaaiachtige vogel meer welkom op de vogelshow in Weurt, nadat in 2007 tientallen mensen ziek waren geworden na een bezoek aan het evenement.

Uitbraak

Zeven mensen waren er zo ernstig aan toe dat ziekenhuisopname noodzakelijk was. Een uitbraak van de papegaaienziekte was nog niet eerder in Nederland voorgekomen.

Ook voorzitter Gerard de Wildt, nu 74 jaar, belandde in het ziekenhuis. ,,Ik had een dubbele longontsteking opgelopen’’, vertelt hij. ,,En mijn vrouw was ook ziek, die was nog zieker dan ik. Het was allemaal heel heftig.’’ Er is destijds onderzoek verricht naar de bron van de besmetting. ,,De Voedsel- en Warenautoriteit is bij alle inzenders van vogels thuis geweest voor onderzoek, en uiteindelijk hebben ze de bron gevonden.’’

Gevoelig

Maar het is tijd om weer vooruit te kijken, vindt de vereniging. ,,Alles is toen gelukkig goed gekomen en we zijn tien jaar verder. De gevoeligheid is er een beetje vanaf. En de kans blijft natuurlijk heel klein. We hebben nu dus voor het eerst weer een papegaaiachtige vogel, de prachtrosella. Dergelijke vogels zijn de afgelopen jaren ook gewoon op andere vogelshows te zien geweest en daar is ook niets gebeurd. We willen daar nuchter mee omgaan.’’

Bang voor minder bezoekers is De Wildt ook zeker niet. ,,Daar hadden we het jaar na de uitbraak wel rekening mee gehouden. Maar er kwamen juist veel meer mensen. Het leek wel alsof ze nieuwsgierig waren.’’

Winnaar

Op de vogelshow in Weurt zijn dit weekend in totaal 479 vogels te bewonderen. Er is een regionale wedstrijd aan verbonden waar ook verenigingen uit Beuningen, Wijchen, Druten, Groesbeek, Haps en Heumen aan meedoen. De grote winnaar is al bekendgemaakt, dat is de langstaartroodvink van Nijmegenaar Theo Kloosterman.