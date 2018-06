'Tinus Pruts' uit Wijchen is niet moe te krijgen

De foto-afspraak moest even worden verzet, want Tini was dan op pad. Met de vakbond, een actie voor betere pensioenen. Buurtgenoot Rieky Bosveld: ,,Niet voor hemzelf hoor, voor anderen. Hij is altijd in de weer, om anderen te helpen. Ik heb daar enorm respect voor. En dan gaat hij ook met een prikker de wijk rond om de rommel van anderen op te ruimen. Iedereen kent hem in de wijk, we hebben er respect voor dat hij de wijk netjes houdt en daarvoor regelmatig met de prikker in de ene hand en een vuilniszak in de andere hand rondgaat.’’

Vriend

Tini is een vriend van de familie Bosveld. ,,Hij is net zo oud als mijn man. Hij kan niet stil zitten, staat altijd voor iedereen klaar.''

Tini steekt veel tijd in de mantelzorg, voor zijn tantes. ,,Als hij dan in het verzorgingshuis is, weten anderen hem ook te vinden voor klusjes. Even een klok repareren of zo. Als er geen begeleiding is voor de wandelclub doet hij dat er ook even bij. Laatst ging hij ook mee als begeleider bij het schoolreisje van de kleinkinderen, zo'n man is dat.’’

Tinus Pruts

Tini had een technisch beroep en mag zijn kennis en vaardigheden graag inzetten om anderen te helpen, vertelt Rieky. ,,Als ik de brommer kapot heb dan hij is daar net zo lang mee bezig tot hij het voor elkaar heeft. Zijn bijnaam is niet voor niks Tinus Pruts.''