Toch geen schietincident in Wijchen, maar ‘gewoon’ vuurwerk

Met video Pijnappels op de knieën en Langedijks 100 kilo's naar de tweede klasse: Beuningse Boys grijpt de titel

Beuningse Boys is kampioen van de derde klasse C. Terwijl iedereen dacht dat het kampioenschap voor de winterstop al binnen was, werd de titelrace nog ongekend spannend. Na de 4-1 zege van maandag bij DVOL is ‘Beuningen’ voor het eerst sinds 2011 weer tweedeklasser.

6 juni