Toch geen schip in Beneden-Leeuwen voor Oekraïners, plek aan de Waal is te ondiep

Er komt geen schip voor Oekraïense vluchtelingen in Beneden-Leeuwen. De plek aan de Waal waar de boot zou aanmeren, is te ondiep en uitbaggeren kost te veel geld. Dit meldt de gemeente West Maas en Waal.

Een week geleden was de gemeente nog van plan om een passagiersschip aan te laten meren aan de Waal. Het zou de derde locatie in West Maas en Waal worden met ruimte voor 180 vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn al opvanglocaties in Altforst en Wamel. Maar het plan voor het schip in Beneden-Leeuwen gaat nu toch niet door.

Een woordvoerder laat weten dat het schip ‘niet bij de ligplek aan de Waalbandijk kan komen’. Dat heeft onderzoek met een peilboot uitgewezen, aldus de woordvoerder. ‘Het passagiersschip kan bij deze waterstand de haven niet binnenvaren. Het schip zal op verschillende plekken, bijvoorbeeld de invaart, aan de grond lopen’. Het schip zou eind juli of begin augustus aan de Waalbandijk in Beneden-Leeuwen komen te liggen, tussen de Bikkelen en de Dijkdwarsstraat.

Kosten uitbaggeren te hoog

De gemeente heeft de mogelijkheid bekeken om de vaargeul op die plek te verdiepen door deze uit te baggeren, maar de kosten daarvan zijn te hoog. ‘Een vereiste is dat de gebaggerde grond terug in dezelfde haven gestort mag worden. Kan dat niet, dan wordt de grond naar een andere plek gebracht. Dat brengt dus mogelijk extra kosten met zich mee’, laat de woordvoerder weten.

Of een opvangschip voor Oekraïense vluchtelingen nu helemaal van de baan is, kan de woordvoerder niet zeggen: ,,Alle opties staan open. Of het toch een schip wordt op een andere plek, of een ander gebouw of helemaal niets, zijn we aan het onderzoeken.”

In het voormalige Hotel Yasemin in Altforst hebben op dit moment 59 gevluchte Oekraïners een plek, in Huize Henricus in Wamel 48. Daarnaast zijn er ook ongeveer 80 mensen ondergebracht bij particulieren in de gemeente.